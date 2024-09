Coppa Davis, Italia-Olanda: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

È ancora tutto da scrivere il futuro dell’Italia in Coppa Davis. Il team guidato da Filippo Volandri ha fatto punteggio pieno battendo Brasile e Belgio . La prima giornata ha visto gli Azzurri vincere il primo match con Berrettini , che dopo un primo set a senso unico ha superato al tie break Fonseca . Poi, la sfida omerica di Arnaldi che è riuscito a sopravvivere a un ispiratissimo e imprevedibile Monteiro . Il primo ko arriva nel doppio, con Bolelli e Vavassori che si arrendono al tandem Matos - Melo . La coppia azzurra ha però riscattato la sconfitta di Cobolli che alla seconda giornata contro il Belgio ha a sua volta sacrificato la seconda vittoria di Berrettini . Contro Gille e Vliegen , il doppio italiano ritrova il vantaggio firmando così il successo contro il Belgio. Adesso è il turno dell’Olanda, che dopo il ko all’esordio contro Griekspoor e compagni è rientrato in corsa battendo il Brasile. Il match in programma domenica 15 settembre mette dunque in palio l’aritmetica qualificazione alla finale di Malaga. Qualificazione che potrebbe però arrivare in anticipo in caso di vittoria del team verdeoro contro il Belgio.

Coppa Davis: i precedenti tra Italia-Olanda

Italia e Olanda si affronteranno per la decima volta. Il bilancio dei precedenti pende tutto a favore degli Azzurri, con 8 successi e una sconfitta rimediata nel 2010 a Zoetermeer. L’ultima vittoria rimanda invece ai quarti di finale della precedente edizione di Coppa Davis che ha poi visto l’Italia rialzare il trofeo dopo 47 anni.

Coppa Davis: i precedenti tra Berrettini e Van de Zandschulp

Sono invece due i precedenti tra Berrettini e Van de Zandschulp, primi due sfidanti della gara. Il primo è datato 2021, quando l’azzurro vinse in 3 set dopo 2 ore e 17 minuti di gioco. Il secondo invece rimanda al 2022, con la seconda vittoria a favore del tennista n. 43 al mondo. L’olandese, che nel ranking internazionale occupa la posizione n. 68, può vantare anche il successo del 30 agosto scorso allo Us Open contro Carlos Alcaraz, sconfitto con il finale di 6-1, 7-5, 6-4. Nessun precedente invece tra Matteo Arnaldi e Tallon Griekspoor, attessi in campo dopo il match Berrettini-Van de Zandschulp.

Italia-Olanda: dove vederla in tv e streaming

La sfida fra Italia e Olanda valida per la terza giornata di Coppa Davis, è in programma domenica 15 settembre a partire dalle ore 15 presso la Unipol Arena di Bologna. Sarà possibile assistere all’evento in chiaro sui canali Rai, in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming sulle piattaforme RaiPlay, Now, e Supertennix.

