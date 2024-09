Coppa Davis, è festa Italia! Il Brasile stende il Belgio, azzurri alle Finals

L'Italtennis di Filippo Volandri vola matematicamente alle Finals di Malaga (19-24 novembre) a prescindere dall'esito dell'ultimo match del Girone A delle Davis Cup Finals, di scena domani, domenica, all'Unipol Arena di Bologna contro l'Olanda. Merito del Brasile, che ha superato il Belgio e dato il via libera agli azzurri, in testa alla pool grazie ai successi con entrambe queste nazionali. I verdeoro hanno messo in archivio la sfida dopo i due singolari: baby Fonseca si è imposto per 6-3 6-7(2) 6-3 su Collignon, Monteiro ha piegato Bergs in rimonta per 4-6 7-6(5) 7-5. Una vittoria, quella dei sudamericani, che ha dunque blindato la qualificazione alle Finals di Berrettini e compagni.