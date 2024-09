Sinner, i bambini ti guardano e anche i genitori imparano molte cose

La grandezza di un Numero Uno si misura anche dalla semplicità dei gesti, dalla sobrietà dello stile, dalla sua straordinaria normalità, quotidianamente coltivata pur essendo il più forte del mondo, a soli 23 anni; il fuoriclasse che nel 2024 ha vinto due Slam e ha inanellato 55 vittorie su 60 match, catapultato al centro della ribalta mediatica planetaria, celebrato e già celeberrimo. A New York, Jannik Sinner ha festeggiato il trionfo Us Open così: "Quando vinco tornei importanti, mi ritrovo con le persone che mi stanno vicino, con il mio team, per il nostro rito che prevede hamburger, patatine fritte e una Coca-Cola".

A Brunico, è sbucato a sorpresa sul campo del Bruneck, la società sportiva nella quale gioca il figlio dell'amico d'infanzia. La festa dei bambini, che tutto si aspettavano fuorché incontrarlo, è stata festa di felicità. "Un momento indimenticabile per i nostri piccoli calciatori. Con occhi grandi e facce sorprendenti, hanno affrontato improvvisamente la stella del tennis - ha scritto il Bruneck nel suo post, diventato subito virale con il video e le foto che l'accompagnano - Jannik ha illuminato gli occhi di molti bambini e ha fatto brillare numerosi cuori. Siamo fieri del nostro pusterese e faremo ancora il tifo per lui. Un enorme grazie a Jannik per la visita e per essere stato un modello di ispirazione per tanti bambini in tutto il mondo. Con i suoi modi calorosi e con i piedi per terra". Un modello di ispirazione, i piedi per terra: ecco il tratto di Sinner che colpisce, come il suo lessico familiare. Affonda le radici nella casa di Sesto Pusteria: umiltà, sacrificio, lavoro, passione. Ricordate ciò che disse a Melbourne, Rod Laver Arena, dopo il primo, storico Slam? "Sono grato alla mia famiglia. Vorrei che tutti quanti avessero i genitori che ho avuto io. Non mi hanno mai messo sotto pressione e mi hanno sempre dato la possibilità di scegliere".

E a New York, prima di ricevere il trofeo: "Voglio dedicare questo titolo a mia zia perché non sta bene e non so quanto ancora rimarrà nella mia vita. È bellissimo condividere con lei questo momento positivo, è una persona importante nella mia vita e vorrei vederla stare meglio. Auguro a tutti la salute, ma è un augurio che non si può fare sempre. Mia zia è una persona molto importante: quando i miei genitori lavoravano tutti i giorni e tutto il giorno, a volte quando dovevo andare alle gare di sci, andavo con lei. Mi aiutava sempre d'estate, quando i miei genitori lavoravano e io avevo qualche giorno libero. Nell’ultimo periodo complicato, ho pensato che possono succedere anche queste cose, sfortunatamente. Amo il tennis, ma oltre il campo c'è la vita vera, che è qualcosa di diverso". I bambini ti guardano, Jannik e imparano molte cose. E le imparano anche i loro genitori. Siamo fortunati ad averti, Jannik, sbalorditivo ragazzo italiano, più forte di tutti e di tutto. Siamo molto fortunati.