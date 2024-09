Federer, due anni dall'addio: lacrime, record e quella storica finale con Nadal

La rivalità con Nadal

Al comando della classifica mondiale per un totale di 310 settimane, di cui 237 continuative (record), Roger Federer ha condiviso per circa 20 anni l’esclusivo olimpo del tennis con Djokovic e Nadal - attorno al serbo iniziano diffondersi opinioni circa l'idea di appendere la racchetta al chiodo - . Lo svizzero e il maiorchino - che può vantare 209 settimane in cima al ranking Atp - si sono affrontati 40 volte in carriera, delle quali 24 in finale. Il bilancio complessivo pende a favore dell’attuale n. 154 al mondo con 24 vittorie. Indimenticate le finali di Wimbledon 2008 e degli Internazionali di Roma nel 2006. A Londra, i due disputarono quella che sarebbe poi stata accolta come il The Greatest Match Ever, la più grande finale di sempre, durata 4 ore e 48 minuti e conclusa al 5º set con il trionfo di Nadal. A Roma, il match superò invece le 5 ore, e anche in quell’occasione vide il maiorchino trionfare al 5º set dopo i due match Point sprecati da Federer. In generale sono 12 le finali Masters 1000 che hanno visto in campo King Roger e il Re della terra rossa.