Coppa Davis, super rimonta Berrettini davanti a Sinner: Italia-Olanda 1-0

BOLOGNA - L'Italia, già ufficialmente qualificata alle Final Eight di Coppa Davis a Malaga, comincia la terza ed ultima giornata della fase finale a gruppi portandosi sull'1-0 contro l'Olanda per il 1° posto ne Gruppo A. All'Unipol Arena di Bologna Matteo Berrettini (numero 43 al mondo) ha sconfitto in rimonta Botic Van De Zandschulp (numero 68 al mondo) con il puteggio di 3-6, 6-4, 6-4 dopo 2 ore e 20 minuti. Dopo aver perso il primo set Matteo esce alla distanza e sul 5-4 nel 2° set strappa servizio e set all'olandese, il romano entra in partita: non converte tre palle break al 4° giorno ma al 6° la seconda è quella buona (30-40) per il 4-2 poi confermato 5-2 (da 0-30). Matteo scivola sul più bello ovvero al 9° gioco sul 5-3 perdendo il servizio a 15 ma si riscatta alla grande riprendendosi il break (a 30) che vale il match!

Prossimo incontro vedrà Flavio Cobolli affrontare Tallon Griekspoor (numero 39 al mondo), l'Olanda deve vincere almeno una partita se vuole staccare il pass per Malaga.