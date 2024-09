Sinner, arriva l’annuncio ufficiale: due ex di Djokovic nel team di Jannik!

MONTE-CARLO (Principato di Monaco) - "Benvenuti nella squadra Marco e Ulises". Con questa breve didascalia, scritta accanto a un selfie che li ritrae tutti e tre insieme, sorridenti, Jannik Sinner annuncia l'ingresso all'interno del proprio staff di Panichi e Badio, storici ex - rispettivamente - preparatore e fisioterapista di Novak Djokovic. Marco Panichi prenderà il posto di Umberto Ferrara, mentre Ulises Oscar Badio quello di Giacomo Naldi, entrambi esclusi da Sinner dal proprio staff per la nota vicenda della positività al doping, conclusasi poi con l'assoluzione dell'Itia. Le due new entry, pertanto, affiancheranno Simone Vagnozzi e Darren Cahill nel box a partire dai prossimi due tornei in programma in Cina, vale a dire l'Atp 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai.