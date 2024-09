Olimpiadi invernali, c’è Sinner per Milano-Cortina! Jannik ambassador dei volontari

Il primo amore non si scorda mai. E allora la prima volta alle Olimpiadi di Jannik Sinner sarà per Milano-Cortina 2026: in attesa di debuttare a Los Angeles 2028 (dopo la rinuncia a Tokyo e il forfait a Parigi) il n.1, che ha un passato da promettente sciatore ed è appassionato di sport invernali, è stato coinvolto dal Comitato Organizzatore dei Giochi invernali italiani come ambassador ufficiale del Team 26, il programma dei volontari, una delle eredità più importanti della rassegna a cinque cerchi come da tempo richiesto dal Cio. Oggi a Milano il fenomeno di Sesto Pusteria (valle quasi toccata dai Giochi vista la vicinanza con lo stadio di biathlon di Anterselva) verrà ufficializzato da Giovanni Malagò, presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina, come primo dei circa 20mila volontari reclutati per l'organizzazione, operativi a partire dai test event 2025.

Nadal dà forfait alla Laver Cup E a proposito di numeri 1: in vista della Laver Cup, da domani a domenica a Berlino (con Flavio Cobolli riserva nel Team Europe), Roger Federer ha parlato della fine della carriera de di Rafael Nadal, che ha deciso di annullare la sua partecipazione all’evento organizzato dal fuoriclasse svizzero. Risalgono ai Giochi di Parigi, gli ultimi match del 38enne maiorchino. «Il tempo logora. A un certo punto potrebbe essere utile decidere- il parere del 43enne di Basilea - senza aspettare troppo. E una volta che è finita, ci si può rilassare di nuovo e dire: Oh, per fortuna niente più allenamenti e partite. Comunque sembra che Rafa stia bene. Penso debba decidere cosa fare dopo l’addio, credo siano questi i pensieri che lo attanagliano».

Gli italiani negli Atp 250 Italiani ko nella prima giornata dei tornei Atp 250 sul cemento in Cina. Lorenzo Sonego esce a Chengdu, sconfitto 6-4 7-5 dal giapponese Taro Daniel (31 gratuiti per il 29enne torinese). In attesa di Lorenzo Musetti (al 2° turno col vincente tra Kotov e O'Connell), oggi Fognini-Safiullin. Ad Hangzhou fuori Luca Nardi 6-0 6-2 da Marozsan, e Luciano Darderi, 6-3 6-4 da Mikhail Kukushkin. E proprio in Cina potrebbero finire le Finals di Davis che cambierebbero di nuovo formato nel 2025. Si parla di tabellone a 16 (più che a 32) con confronti diretti negli ottavi su 5 partite (4 singolari e un doppio). Un ritorno al passato, ma con Final 8 in sede unica, Cinacandidata. E Conchita Martinez direttrice delle Finali di Billie Jean King Cup, intervistata da As, ha detto che si sta pensando a un torneo congiunto King Cup-Davis. A proposito, oggi sorteggio della Final Eight a Malaga. L’Italia troverà l’Argentina o l’Australia battuta lo scorso anno in finale.

