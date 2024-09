Italia-Argentina ai quarti di finale di Coppa Davis a Malaga: tabellone completo

Sarà l'Argentina l'avversaria dell'Italai nelle Final 8 di Coppa Davis di Malaga. Dopo la vittoria della passata stagione, a 47 anni di distanza dall'ultima insalatiera, gli azzurri di Filippo Volandri alzeranno il sipario sui quarti di finale, in programma dal 19 al 22 novembre, contro l'albiceleste capitanata da Guillermo Coria. La nazionale sudamericana ha chiuso il gruppo D (a Manchester) al secondo posto e può contare su Sebastian Baez, Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry , oltre a una coppia di doppio competitiva formata da Maximo Gonzalez e Andres Molteni. L'Italia, vincitrice del proprio raggruppamento a Bologna, ha vinto l'ultimo precedente contro l'Argentina nella fase a gironi 2022 (2-1 a Bologna con i successi in singolare di Sinner e Berrettini) e si prepara per capire chi saranno i 5 chiamati a difendere il titolo: Sinner e Musetti scalpitano dopo l'assenza in Emilia-Romagna.

Il tabellone completo

In caso di passaggio del turno, l'Italia affronterebbe in semifinale o l'Australia (finalista lo scorso anno contro gli azzurri) o gli Stati Uniti. L'incrocio con la Spagna di Alcaraz, invece, è possibile solo in finale. Gli iberici debutteranno nella Final 8 di Malaga contro l'Olanda, poi l'eventuale confronto contro Germania o Canada.

QUARTI DI FINALE (19-22 novembre)

Italia vs Argentina

Stati Uniti vs Australia

Germania vs Canada

Olanda vs Spagna

SEMIFINALI (22-23 novembre)

Vincente quarto 1 vs Vincente quarto 2

Vincente quarto 3 vs Vincente quarto 4

FINALE (24 novembre)

Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2