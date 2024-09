Musetti batte O'Connell in rimonta: ai quarti a Chengdu c'è Mannarino

CHENGDU (Cina) - Esordio con vittoria per Lorenzo Musetti al Chengdu Open, ATP 250 con un montepremi di 1.269.245 dollari e in corso di svolgimento in Cina sul cemento. L'azzurro, numero 19 del ranking e primo favorito del seeding, ha battuto negli ottavi l'australiano Cristopher O'Connell, 75° nella classifica mondiale.