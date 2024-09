Jasmine Paolini in lacrime a Verissimo: "Momenti difficili. L'amore? Siamo sempre..."

Jasmine Paolini , medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 , ha raccontato le sue emozioni ed il percorso che l'ha portata al podio nel corso di una recente intervista a Verissimo , il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin . La tennista ha raccontato come la sua determinazione e l'amore della sua famiglia siano stati fondamentali per superare le difficoltà lungo il cammino e raggiungere il successo. " I momenti difficili mi sono serviti per arrivare dove sono ", ha ammesso la campionessa, per poi ricordare l'incontro con Tom Cruise e Kate Middleton : " Mi sentivo a mio agio, ero tranquilla perché avevo fatto un buonissimo torneo. Era un momento pazzesco ".

Jasmine Paolini a Verissimo: la lettera del fratello William

"Mia mamma insegnava danza alle altre bambine e mi portava con lei, ma la prima volta che ho iniziato a giocare a tennis non ho più smesso. William è mio fratello più piccolo e anche lui gioca a tennis", ha ricordato la Paolini a Verissimo. Tra i momenti più commoventi dell'intervista, anche quello della dolcissima lettera di William scritta per la sorella: "Ciao Jas, non sono di molte parole, ma volevo dirti che sono molto orgoglioso di te, della persona che sei e del rapporto che abbiamo. Ho sempre creduto in te, sin da bambina, da quando ti accompagnavo ai tornei con mamma ai risultati che hai raggiunto. Ti meriti tutto dopo i sacrifici che hai fatto, ti volevo fare un grande in bocca al lupo per tutto. Ti voglio bene e ricordati che ci sarò sempre".

La tennista ha ricevuto anche un emozionante messaggio da parte dei genitori: "Sei cresciuta sotto lo sguardo di mamma e papà, nonna Ivonne e di tutte le persone che illuminavi con la tua luce. Quando è arrivato tuo fratello William non vedevi l'ora di coccolarlo. Sei una leonessa fuori e dentro al campo. Non smettere di sognare e abbi sempre fiducia in te stessa. Ricordati che anche quando siamo lontano, siamo sempre vicini a te. Sei la nostra piccola, grande donna". Parole che hanno colpito la tennista, che ha commentato: "Non si dice mai abbastanza “Ti voglio bene” ai propri genitori".

Jasmine e l'amore

E sull'amore, Jasmine ha ammesso: "Per ora non è facile, siamo sempre in giro, cerco di dedicarmi ai miei amici e se dovesse capitare, io sono qua".