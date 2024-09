Atp Chengdu, super Musetti: batte Mannarino e vola in semifinale

Lorenzo Musetti approda alla semifinale del "Chengdu Open" (Atp 250 - cemento - montepremi 1.269.245 dollari), in Cina. Il 22enne toscano, prima testa di serie e numero 19 del mondo, ha sconfitto in tre set il francese Adrian Mannarino, quinta testa di serie, imponendosi per 6-2, 5-7, 6-2 in 2h18' di gioco. In semifinale Musetti affronterà il russo Alibek Kachmazov, che ha sconfitto il cileno Nicolas Jarry 6-3, 6-4. In palio, un posto nella finalissima del torneo in Cina.