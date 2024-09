Sinner in lutto, la zia non ce l'ha fatta: l'addio di Jannik e della famiglia

Lutto per Jannik Sinner e la sua famiglia: è scomparsa la zia Meggi. Il numero 1 del mondo ne aveva parlato al mondo intero con un messaggio da brividi dopo il recente trionfo a Flushing Meadows dove per la prima volta è salito sul tetto degli Us Open. Al pubblico presente e davanti ai microfoni, Jannik aveva parlato così: "L'ultimo periodo non è stato facile, ma il mio team mi ha sostenuto ogni giorno. Amo il tennis e mi sono allenato tanto per questi palcoscenici, ma oltre il campo c’è una vita. Voglio dedicare questo titolo a mia zia che non sta bene non so quanto ancora rimarrà in vita. È bellissimo potere dividere con lei questo momento. Se c'è una cosa che voglio augurare a tutti è la salute, anche se è un augurio che non si può fare sempre".