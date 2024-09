Ranking WTA: Swiatek sempre leader, Paolini stabile al 5° posto

Iga Swiatek guida anche questa settimana il ranking Wta: la 23enne di Varsavia è per la 122esima settimana complessiva (la 47ª consecutiva) al comando. La polacca, a inizio giugno trionfatrice a Parigi per la quarta volta (la terza di fila), mantiene 2169 punti di vantaggio sulla regina di New York, la bielorussa Aryna Sabalenka, mentre sul terzo gradino del podio c’è sempre la statunitense Jessica Pegula, finalista nello Slam di casa, che conferma il 'best' ma rimane staccata di 2496 punti dalla 26enne di Minsk. Sempre in quarta posizione la kazaka Elena Rybakina, ferma per problemi alla schiena, che precede la finalista di Roland Garros e Wimbledon Jasmine Paolini, quinta, che ribadisce il 'best, e l’altra statunitense Coco Gauff, stabile in sesta posizione.