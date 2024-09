Sinner sempre n° 1, top 10 del ranking ATP invariata. Sei azzurri tra i primi 50

Nessuno stravolgimento nella nuova classifica mondiale del tennis, pubblicata oggi dall'Atp. Jannik Sinner rimane, per la 16ª settimana di fila, numero 1 del mondo. Alle spalle del campione azzurro, rimane invariata anche la top ten.Secondo posto per il tedesco Alexander Zverev, seguito dallo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo. Novak Djokovic rimane stabile al quarto posto, seguito dai russi Daniil Medvedev (quinto) e Andrey Rublev (sesto). Per quanto riguarda gli altri azzurri, oltre a Sinner, sono sei i tennisti presenti nella top 50. Si tratta di Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.