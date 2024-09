ATP Chengdu, Musetti vola in finale: liquidato Kachmazov in due set

Lorenzo Musetti si qualifica per la finale del "Chengdu Open" (ATP 250 - cemento - montepremi 1.269.245 dollari), nel capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina. In semifinale l'azzurro, numero 1 del seeding, ha battuto il russo Alibek Kachmazov, n° 252 del ranking, promosso dalle qualificazioni, in due set per 6-4, 6-2. Il tennista di Carrara ora se la vedrà con l'idolo di casa Shang che ha eliminato il tedesco Hanfmann in due set con un doppio 6-4.