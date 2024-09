"Così ci uccideranno": l'urlo di Alcaraz, replica Sinner: "Si fanno scelte"

"In questi ultimi anni il calendario è diventato molto lungo, ma bisogna fare delle scelte. Ci sono tornei obbligatori, ovviamente, ma ogni giocatore può comunque scegliere dove e quando giocare". È l'opinione di Jannik Sinner , chiamato a rispondere sui prossimi impegni stagionali, che vedranno l'altoatesino debuttare all'Atp 500 di Pechino contro il cileno Jarry . Il numero 1 al mondo scenderà in campo da campione in carica, mentre al debutto si prepara anche Carlos Alcaraz , reduce dal successo nel singolare di Laver Cup, che ha regalato il titolo al team europeo. Lo spagnolo, che in Cina affronterà il francese Perricard , ha usato toni molto più polemici nei riguardi del calendario Atp. Polemica a cui si è unito anche Sascha Zverev , oltre alla succitata replica di Sinner. Il n. 3 al mondo e il campione azzurro potrebbero ritrovarsi uno contro l'altro soltanto all'ultimo atto del torneo: stesso pronostico per una eventuale sfida in Coppa Davis .

Alcaraz: "Così ci uccideranno"

"In qualche modo ci uccideranno. In questa fase molti bravi tennisti rischiano di perdere i loro tornei a causa di infortuni. A volte succede che non voglio andare a giocare un torneo: non devo mentire, mi sono sentito così alcune volte. Non mi sento per nulla motivato". Queste le parole dello spagnolo al termine della Laver Cup, dove a dire la sua è stato anche Zverev, che ha risposto anche sull'ipotesi boicottaggio: "Quella del tennis è la stagione più lunga dello sport, si parte a fine dicembre e si finisce il 20 novembre con le ATP Finals, o ancora più tardi se giochi la Davis. Non c’è tempo per riposare, per prepararsi, per costruirsi il fisico. Non puoi permetterti di non toccare la racchetta per un mese: al ritorno dalle vacanze dobbiamo subito allenarci perché dopo due settimane si parte per l’Australia".

"In altri sport ci sono delle pause, noi non possiamo farlo a meno che non ci si programmi come Federer negli ultimi anni di carriera o come fa Djokovic adesso. L’ATP sta lavorando in questo senso, io faccio parte del consiglio giocatori: non è facile, ma una situazione va trovata. All’Atp non importa della nostra opinione, è un affare di soldi. Boicottaggio? Non ci è permesso boicottare: l’ATP ci multa se non giochiamo i tornei. Noi non abbiamo controllo su queste cose, di certo non vogliamo i tornei obbligatori. E comunque se vuoi diventare numero 1 e vincere devi giocare, se uno si ferma il resto del circuito va avanti. Non possiamo dire che le ATP Finals si giocano dopo lo Us Open e tornei come Bercy, Stoccolma e Chengdu non si fanno più. Hanno una licenza, hanno acquistato il diritto a ospitare il torneo. Non li puoi cancellare, e se lo fai li devi ripagare”. Più diplomatica invece la posizione di Sinner, che invitato a rispondere sul tema ha ricordato la libertà riconosciuta a ogni tennista di scegliere a quale torneo prendere parte.