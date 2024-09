Berrettini, buona la prima a Tokyo. Darderi subito fuori

TOKYO (GIAPPONE) - Esordio agrodolce per i tennisti italiani impegnati nel primo turno del "Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships", Atp 500 con un montepremi di 1.818.380 dollari, in corso sul cemento dell'Ariake Colosseum di Tokyo. Il bilancio è infatti di una vittoria e una sconfitta. A far sorridere i colori azzurri è Matteo Berrettini che al debutto ha estromesso dalla competizione Botic Van de Zandschulp. Il romano, numero 45 del ranking mondiale, si è imposto sull'olandese (67 Atp) in due set con il punteggio di 6-3 6-4 e al secondo turno se la vedrà contro il vincente del match tra lo statunitense Taylor Fritz, prima testa di serie, e il francese Athur Fils. Subito eliminato, invece, Luciano Darderi che si è arreso in due set (doppio 6-4) all'argentino Mariano Navone.