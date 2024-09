Nadal, ultimo ballo in Coppa Davis a Malaga? Alcaraz: "Non voglio..."

È in arrivo il "secondo episodio" che vedrà protagonista la coppia Alcaraz-Nadal. Dopo il doppio disputato alle Olimpiadi di Parigi l'uno al fianco dell'altro, i due idoli del tennis potranno presto ritrovarsi sulla terra battuta in coppia, in vista delle fasi finali della Coppa Davis che si terranno a Malaga. Rafael Nadal e Carlos Alcaraz sono infatti stati preconvocati dal capitano della squadra iberica, David Ferrer , il quale ha anche rassicurato sulle condizioni di Nadal, reduce da una, non particolarmente brillante, partecipazione ai Giochi.

Ultima possibilità per Nadal a Malaga?

Carlos Alcaraz si gode la "collaborazione" verso cui si dirige in vista delle fasi finali della Coppa Davis che vedranno la Spagna impegnata nella sfida contro l'Olanda il prossimo 19 novembre. Il numero 3 della classifica ATP potrà infatti ritrovare in nazionale Rafael Nadal, nella speranza che per la leggenda spagnola il torneo per nazioni non sia "l'ultimo ballo". Il 38enne maiorchino è stato preconvocato da Ferrer nonostante il recente infortunio che l'ha tenuto fuori dalla Laver Cup e le prestazioni tutt'altro che brillanti messe in mostra a Parigi 2024, prendendo parte soltanto ad uno degli ultimi sette Grand Slams a causa dei costanti infortuni.

Le parole di Alcaraz

"Non voglio pensare che sia un'ultima possibilità per lui a Malaga - ha detto Alcaraz - Ovviamente è un grande supporto averlo in squadra. Può portare molta esperienza. Per me sarà la mia prima finale di Coppa Davis, sarà una grande esperienza. Avere la possibilità di passare più tempo fuori dal campo, sul campo e con lui, sarà fantastico per il Team Spagna e penso che anche per il paese. Speriamo non sia l'ultima volta per lui". Sono queste le parole di Carlos Alcaraz, che guarda alla Coppa Davis nella speranza di non dover salutare definitivamente il suo compagno di squadra Nadal.