Sinner-Jarry: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Inizierà contro Jarry l’avventura di Sinner all’Atp 500 di Pechino. L’obiettivo è confermarsi dopo gli US Open, prepararsi in vista del finale di stagione e difendere il titolo conquistato lo scorso anno quando ha battuto per la prima volta in carriera Daniil Medvedev, con un doppio 7-6, dopo sei sconfitte. All'epoca l'azzurro era numero 4 del mondo, oggi guarda tutti dall'alto del suo numero 1. Sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino, esordirà giovedì contro il cileno Nicolas Jarry, numero 28 del ranking. Il 28enne di Santiago ha vinto in due set l'unico precedente, peraltro risalente al 2019 sull'erba di s'Hertogenbosch, in Olanda.