Zverev si ferma per una polmonite: "Devo prendermi cura della mia salute"

Alexander Zverev ha annunciato oggi di soffrire di polmonite , ragione dei problemi fisici che ha riscontrato nelle ultime settimane. Il tennista tedesco, che dopo aver terminato la Laver Cup ha confermato il suo ritiro dal China Open in programma questa settimana, non si è espresso sulla possibile data di rientro alle competizioni. Già in agosto Zverev ha deciso di sottoporsi ad una visita medica approfondita per individuare le cause della sua debolezza.

Le parole di Zverev

"Due settimane fa ad Amburgo mi sono reso conto che qualcosa non andava in me. Mi sono stancato molto, molto rapidamente. Anche l'allenamento a Parigi non è stato molto intenso", dichiarato lo scorso agosto. Il tedesco, attuale numero 2 del mondo, si prenderà un periodo di pausa per recuperare completamente, quindi la sua presenza, ad esempio, alle Atp Finals di Torino, resta in dubbio. Il tedesco ha escluso oggi che il suo malessere fosse dovuto al diabete e ora, dopo vari accertamenti, ha già la diagnosi. "Purtroppo mi è stata diagnosticata una polmonite, il che spiega i miei problemi fisici degli ultimi mesi. Devo prendermi cura della mia salute per tornare a gareggiare il prima possibile".

