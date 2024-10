Sinner, a Pechino rimonta con dedica alla zia: Jarry cade in tre set

PECHINO (Cina) - Debutto vincente in rimonta per Jannik Sinner nel torneo Atp 500 di Pechino. Il numero 1 al mondo, nonché campione in carica del torneo, ha battuto il cileno Nicolas Jarry (numero 28 al mondo) con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1 dopo un'ora e 55 minuti con dedica alla zia scomparsa con un bacio al cielo. Primo set di rodaggio per Jannik con Jarry ispirato al servizio (0 palle break concesse, una sola volta ai vantaggi) e l'azzurro incappato in un brutto turno di battuta (il 7°). Nel 2° l'inerzia cambia radicalmente, Jarry inizia a concedere nei suoi turni di servizio mentre Sinner sale di livello e solidità. Al secondo turno Sinner aspetta il vincente tra la wild card Stan Warinka ed il lucky loser Roman Safiulin.