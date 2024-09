Tokyo, esordio amaro per Arnaldi e Bellucci: subito out

I match dei due azzurri

Le sfide di Arnaldi e Bellucci si sono svolte in contemporanea, riportando purtroppo il medesimo risultato. Un'amara sconfitta per Arnaldi per 2-0 - 6-3,6-2 - contro il numero 13 ATP e quinta testa di serie Tommy Paul. Il sanremese ha incassato la 12esima sconfitta in 29 partite stagionali sul duro. Bellucci è riuscito a qualificarsi per la seconda volta in stagione ed in carriera per il tabellone principale di un ATP 500, ma il 23enne di Busto Arsizio si è dovuto arrendere in terra nipponica per 6-4,6-2 (2-0) lasciando il passo al numero 20 del mondo e fresco semifinalista allo US Open, Jack Draper. Resta dunque un unico azzurro all'interno del tabellone: Matteo Berrettini. L'azzurro è il primo italiano a vincere un match in main draw a Tokyo dal 2010, ed attende al secondo turno il vincitore della sfida tra Taylor Fritz, finalista allo US Open, e Arthur Fils.