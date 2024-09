Sinner non giocherà a Vienna: su quali tornei punterà, come cambia la classifica

Jannik Sinner non ci sarà all'Atp 500 di Vienna. Il numero 1 al mondo - reduce dal successo contro Jarry nel match d'esordio all'Atp di Pechino - ha deciso di non prendere parte al torneo indoor austriaco in programma dal 21 al 27 ottobre, che lo avrebbe visto scendere in campo da campione in carica. La scorsa edizione infatti, l'altoatesino si era aggiudicato il titolo in finale contro Medvedev. Una decisione che segue il "botta e risposta" tra Sinner e Alcaraz circa il numero di impegni stagionali previsti dal calendario Atp, e che stando a quanto dichiarato dallo spagnolo "molti bravi tennisti rischiano di perdere i loro tornei a causa di infortuni". L'azzurro, chiamato a rispondere sull'argomento, aveva replicato sostenendo che nonostante gli appuntamenti in agenda sia aumentati "bisogna fare delle scelte" e che "ogni giocatore può comunque scegliere dove e quando giocare".