Cobolli show: annulla un match point, batte in rimonta Bublik e raggiunge Kotov

La crescita di Cobolli

Così Cobolli aveva risposto sul proprio stato di forma, in occasione della Laver Cup, alla quale ha preso parte come riserva del team europeo. "Fin da piccolo mi sono ripetuto che ero bravo a tennis, che avrei potuto far bene in questo sport. Dovevo solo avere pazienza. I top five al mondo, ma in realtà tutti i primi cinquanta del mondo, sono super professionali, attentissimi ai dettagli. Dedicano tanto tempo al recupero, danno sempre il cento per cento in tutte le sessioni di allenamento. All'inizio dell'anno non era così per me. Li ho osservati e ho cambiato le mie abitudini".