Sinner-Safiullin: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Jannik Sinner ha vinto al primo turno del "China Open", Atp 500 da 3.720.165 dollari che si sta giocando sul duro dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino. Il fuoriclasse azzurro, alla prima uscita dopo la vittoria degli Us Open, ha battuto in tre set Nicolas Jarry con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 e affronterà nel prossimo turno Roman Safiullin, che ha superato in due set Stan Wawrinka. Sinner, campione in carica, è a caccia del settimo titolo stagionale e ha uno score di 76 vittorie e appena 7 sconfitte nelle ultime 52 settimane. L'azzurro ha affrontato due volte in carriera Safiullin vincendo in entrambe le occasioni.