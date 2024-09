Berrettini, lacrime agli occhi: steso a terra, l'infortunio gli toglie Tokyo

TOKYO (Giappone) - Matteo Berrettini vince il primo set nel match contro Arthur Fills, valido per gli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Tokyo, ma poi è costretto ad alzare bandiera bianca per un infrotunio. Primo set vinto con sofferenza da Matteo che subito si procura un break di vantaggio portandosi 3-1 ma poi sul 5-4 e servizio cede il servizio.

La prima frazione si decide al tie-break dove Berrettini avverte dolore nella zona degli addominali. Il romano prende un mini vantaggio sul 3-0, Fills rientra ma sul 6-5 Matteo si inventa un perfetto lob che forza il francese all'errore per il 7-5. Berretti chiama subito il fisioterapista senza lasciare il campo e la partita anche se è evidente il problema fisico vista la scarsa velocità della prima di servizio. Al quarto punto del primo game (15-40) Matteo decide di non andare avanti e di ritirarsi.