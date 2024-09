Sinner rimonta anche Safiullin e vola ai quarti a Pechino: sfiderà Lehecka

Jannik Sinner vince agli ottavi di finale del "China Open", Atp 500 da 3.720.165 dollari che si sta giocando sul duro dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino, e vola ai quarti. Il fuoriclasse azzurro, alla seconda uscita dopo la vittoria degli Us Open, ha battuto in rimonta in tre set il russo Safiullin con il punteggio di 3-6 6-2 6-3. Si tratta della seconda rimonta consecutiva per l'altoatesino che aveva vinto in tre set, dopo aver perso il primo, anche nel precedente turno con Jarry. Sinner, campione in carica, è a caccia del settimo titolo stagionale e ha uno score di 77 vittorie e appena 7 sconfitte nelle ultime 52 settimane. Ai quarti l'azzurro affronterà Lehecka, che ha battuto Bautista agli ottavi.