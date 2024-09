Cobolli non si ferma: Kotov ko e best ranking! Ecco il prossimo avversario

Avanza ancora Flavio Cobolli. Il tennista azzurro raggiunge i quarti di finale del torneo di Pechino grazie al successo contro Pavel Kotov, superato in 2 set dopo 1 ora e 17 minuti di gioco e con il punteggio finale di 6-4, 6-2. Il numero 32 al mondo - già reduce dal successo contro Bublik - supera così per la seconda volta in carriera agli ottavi di un Atp 500 (la settima complessiva), salendo inoltre virtualmente al 30º posto della classifica mondiale (best ranking). In campo a Pechino anche Jannik Sinner, atteso il 28 settembre nell'incontro con Roman Safiullin.