Paolini vince e conquista il pubblico: “Io idolo in Cina? Ecco perché”

Jasmine Paolini avanza a Pechino. La tennista azzurra si aggiudica il match d'esordio al Wta 1000 cinese, superando in rimonta la danese Clara Tauson con lo score finale di 1-6, 7-5, 6-4. Un avvio complicato dunque per la numero 5 al mondo, che non ha perso tempo a guadagnarsi l'affetto del pubblico. Al termine dell'incontro infatti, le è stato fatto notare come le atlete di bassa statura che sanno rendere in campo vengono facilmente salutate come idoli dai tifosi cinesi. Questa la replica di Paolini: "Sì, sono piuttosto bassa, lo so. Ma come dico sempre, devo usare la mia strategia. È diverso. Devo cercare di costruire il punto. Dico sempre di non lasciare che la gente dica che non puoi fare qualcosa se ti manca qualcosa. Devi credere in te stesso e devi fare con quello che hai." Al prossimo turno, l'azzurra affronterà la polacca Magda Linette (n. 45 Wta).