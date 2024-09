Musetti saluta a sorpresa Pechino: eliminato agli ottavi da Bu

PECHINO (Cina) - Lorenzo Musetti è stato eliminato al secondo turno del torneo Atp 500 di Pechino. Il tennista italiano stato sconfitto dal cinese Yunchaokete Bu (numero 96 al mondo) con il punteggio di 6-2, 6-4 dopo un'ora e 29 minuti. Per Lorenzo una partita complicata anche a livello fisico: primo set a senso unico in favore di Yunchaokete, nel 2° set il carrarino rimonta dal 4-1 (sotto 40-15!) fino al 4-4 ma qualcosa non va con l'avambraccio destro (già massaggiato a fine della prima frazione) e al 9° gioco arriva il break che manda i titoli di coda impedendo a Musetti di diventare dopo Sinner e Cobolli il 3° azzurro ai quarti del torneo. Per Yunchaokete è la prima vittoria contro un Top 20 ed è diventato il secondo cinese nei quarti a Pechino dopo Ze nel 2012 in quella che è stata seconda presenza in un torneo Atp in carriera dopo la semifinale nel 250 ad Hangzhou di settimana scorsa.