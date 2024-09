Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio a Pechino: ecco chi sfideranno

Simone Bolelli e Andrea Vavassori festeggiano la semifinale al China Open, ATP 500 di scena sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino. Ai quarti hanno sconfitto 6-0, 7-5 il kazako Alexander Bublik e lo spagnolo Pedro Martinez. Si giocheranno un posto in finale contro l'olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic, che hanno sconfitto 6-4, 7-5 Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, battuto anche in singolare dal cinese Buyunchaokete. Sempre a Pechino ma nel singolare per Cobolli ai quarti ci sarà il russo Daniil Medvedev.