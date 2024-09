Da Volandri a Binaghi: l’ambiente si schiera con Sinner. Tranne il solito Kyrgios...

Bertolucci duro sulla Wada

Molto duro e condivisibile il giudizio espresso da Paolo Bertolucci, ex davisman e commentatore televisivo, nei confronti della Wada: "Non so se si tratta di scelta politica ma la Wada riuscirà a far sentire la propria voce e finire sulle prime pagine dei giornali proprio perché Sinner è numero 1 del mondo e non un giocatore di secondo piano. Dopo un periodo di silenzio si tornerà a parlare della Wada. Con i nuotatori cinesi non hanno proseguito, con il marciatore Schwazer sì, con il giocatore dell’Atalanta, Palomino, che aveva dosi decisamente superiori non hanno fatto niente". Bertolucci ha anche sottolineato come nei processi possano emergere anche sentenze allucinanti e chi ne è parte non possa essere sereno al 100% anche se ha la coscienza a posto: "Lui – ha proseguito – ha reagito da fenomeno qual è ma, se non ci fosse questa spada di Damocle giocherebbe meglio e sarebbe più sereno". In sintesi un’altra partita, e pesante, da vincere per Jannik.