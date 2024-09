Sinner-Lehecka: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

PECHINO (Cina) - Jannik Sinner torna in campo lunedì per giocarsi l'accesso alla semifinale (sarebbe la decima in stagione) dell'Atp 500 di Pechino, torneo vinto nella passata stagione dal tennista azzurro. Il numero 1 al mondo affronterà il ceco Jiri Lehecka (numero 37 al mondo) dopo le ultime turbolente 48 ore dovute al ricorso della Wada nei suoi confronti , Jannik si è detto sereno e fiducioso ma Jannik ha già dimostrato di saper giocare e convivere con queste attenzioni. Sinner che nei suoi primi due match ha un po' fatica a carburare: sia contro Jarry e Safiullin ha perso il primo per poi vincere in rimonta. Lehecka sta ritrovando continuità dopo l'infortunio alla schiena rimediato a Madrid (tenuto fermo 3 mesi), tennista molto aggressivo da fondo campo ma che tende spesso ad andare fuori giri.

Sinner-Lehecka: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner ed Lehecka, valida per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Pechino, è in programma lunedì 29 settembre non prima delle le 13:00 italiane. Sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 oltre alla piattaforma Now e l'app SkyGo.

Sinner-Lehecka, i precedenti

Sinner e McDonald si sono affrontati a livello Atp una sola volta in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 1-0 per l'altoatesino. L'unica sfida tra i due è stata vinta in due set da Jannik proprio in questa annata ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. L'altro precedente risale al 2019 quando Sinner vinse in due set al challenger di Ostrava.