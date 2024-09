Paolini ko al 3° turno a Pechino: Linette vince il due set

BEIJING (CINA) - L'avventura di Jasmine Paolini al torneo Wta 1000 di Beijing (Cina) si interrompe al terzo turno . La numero uno italiana, cinque del ranking mondiale , dopo aver superato in rimonta la danese Tauson al debutto, si è arresa di fronte alla polacca Magda Linette , 31 del seeding e 45 della classifica Wta, che ha avuto la meglio in due set con il punteggio di 6-4 6-0 in un'ora e 28 minuti di gioco.

Paolini si arrende a Linette

Prima azzurra tra le prime tre teste di serie in un 1000 dai tempi di Flavia Pennetta, la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana è la terza giocatrice per vittorie nei Wta 1000 in stagione, seconda italiana per successi nel circuito maggiore in una stagione negli ultimi dieci anni e puntava al secondo titolo in stagione (ha vinto a febbraio a Dubai) e in carriera in un Wta 1000. Alla fine, invece, a spuntarla è stata l'avversaria che ha così ottenuto la quinta vittoria in carriera contro una top ten.

