Vai, Sinner! Vittoria n.58 nel 2024 e semifinale China Open: alla faccia della Wada

Se mai ci fosse stato bisogno di avere una riprova della straordinaria forza morale di Sinner, ebbene, Jannik l’ha offerta battendo Lehecka e volando in semifinale al China Open, dopo avere annullato due set point all’avversario nel tie-break. Al di là del 6-2, 7-6 finale, il Numero Uno del mondo ha dato un’ennesima dimostrazione del suo valore assoluto. Non era per niente facile scendere in campo sopportando il peso della nuova soperchieria Wada, dopo i cinque mesi trascorsi fra Indian Wells e la sentenza assolutoria ITIA, sotto la spada di Damocle dell’antidoping.