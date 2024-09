Sinner-Bu: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Dopo aver conquistato la decima semifinale stagione, Jannik Sinner torna in campo e si gioca all'accesso in finale dell'ATP 500 di Pechino. Dopo aver eliminato il ceco Lehecka in due set, l'azzurro affronterà il cinese Yunchaokete Bu, padrone di casa e numero 96 del ranking mondiale. Bu ha eliminato in due set il più quotato Rublev col punteggio di 7-5 6-4: quello in semifinale sarà un confronto inedito visto che in carriera i due tennisti non si sono mai affrontati.