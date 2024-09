Sinner: “Non ho fatto nulla di male. Ho passato notti insonni e ancora una volta…"

PECHINO (Cina) - "È chiaro che è una situazione difficile, ma mi ripeto sempre che non ho fatto nulla di sbagliato. Sicuramente ho avuto delle notti insonni durante questo periodo e adesso non sarà facile". Sono le parole di un visibilmente provato Jannik Sinner nella conferenza stampa tenuta al termine del match vinto contro Lehecka nei quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino: "È un momento duro per tutti noi, siamo dispiaciuti di essere nuovamente in questa situazione. Ho passato notti insonni, ma sicuramente questo mi ricorda che cose del genere possono sempre succedere. Stare con le persone vicine, quelle che mi conoscono veramente, è il mio modo di affrontare questa vicenda. Ma rimane tutto molto difficile", le parole in merito al ricorso della Wada contro l'assoluzione per doping.