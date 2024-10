Sinner stende Bu e vola in finale a Pechino: ecco la super sfida con Alcaraz!

PECHINO (Cina) - Jannik Sinner non sbaglia in semifinale (la decima stagionale) e domani difenderà il titolo dell'Atp 500 di Pechino affrontando Carlos Alcaraz. Il tennista numero 1 al mondo ha battuto il padrone di casa Yunchaokete Bu (numero 96 al mondo) con il punteggio di 6-3, 7-6(3) dopo 2 ore e 5 minuti.

Primo set vive tutto nei 10 minuti e 23 secondi giocati nel 5° game dove Jannik salva tre palle break per portarsi 3-2 e poi brekkare Bu al successivo. Nel secondo set Jannik non frutta 3 palle break e si va al tie-break dove l'azzurro, ancora una volta, ha la meglio (vinti 17 su 18 giocati in stagione!).

Per Jannik si tratta della 7ª finale stagionale alla caccia del 7° titolo in questo superbo 2024 da 59 vittorie e 5 sconfitte ad oggi. Sarà anche la seconda in carriera contro lo spagnolo dopo quella vinta ad Umago (terra rossa) nel 2022.

Le parole di Sinner Al termine del match l'altoatesino ha dichiarato: "È stato un match duro. Non conoscevo bene Bu. Non sapevo cosa aspettarmi all'inizio. Ho giocato un buon primo set. Poi sono un po' calato nella seconda frazione ma sono riuscito a giocare un buon tie break. Sono felice di esser tornato in finale qui a Pechino. Alcaraz? Ci pensiamo domani, adesso devo riposare. Ci conosciamo bene: sarà difficile. Al momento mi godo quest'accesso in finale, la settima del 2024". Secondo Set: Sinner 7-6(3) Tie-Break, Sinner 7-3: GAME SET MATCH! Bu recupera il mini-break al 3° gioco (2-1) ma Jannik è spietato piazzando 4 punti consecutivi per il 6-1 chudendo poi 7-3.

Bu recupera il mini-break al 3° gioco (2-1) ma Jannik è spietato piazzando 4 punti consecutivi per il 6-1 chudendo poi 7-3. 6-6: A 0 Sinner tiene la battuta e va al Tie-Break

A 0 Sinner tiene la battuta e va al Tie-Break Bu 6-5: Il cinese si porta 30-0 ma il game si decide ai vantaggi dove con una solida prima ed un errore di Sinner si chiude il game.

Il cinese si porta 30-0 ma il game si decide ai vantaggi dove con una solida prima ed un errore di Sinner si chiude il game. 5-5: Per la prima volta nel set si va ai vantaggi sul servizio di Jannik che non si scompone e con l'ace pareggia.

Per la prima volta nel set si va ai vantaggi sul servizio di Jannik che non si scompone e con l'ace pareggia. Bu 5-4: Questa volta il cinese non vai ai vantaggi e a 30 tiene ancora il servizio

Questa volta il cinese non vai ai vantaggi e a 30 tiene ancora il servizio 4-4: Dal 15-30 Sinner è perfetto con dritto in crosso a sigillare il servizio

Dal 15-30 Sinner è perfetto con dritto in crosso a sigillare il servizio Bu 4-3 : Altro game complicato per Bu che si trova nuovamente 30-40 mal la risposta di Sinner e un pelo lunga e si torna ai vantaggi. Doppio fallo per il cinese, seconda palla break nel game e ancora dritto lungo per Jannik che poi perde il game

: Altro game complicato per Bu che si trova nuovamente 30-40 mal la risposta di Sinner e un pelo lunga e si torna ai vantaggi. Doppio fallo per il cinese, seconda palla break nel game e ancora dritto lungo per Jannik che poi perde il game 3-3: A 15 Sinner pareggia

Bu 3-2: Momento di dificoltà per Bu che annulla una palla break sul 30-40 e poi con la prima ha la meglio ai vantaggi.

2-2 : Ancora in scioltezza per Jannik al servizio

Bu 2-1: qualche errore di troppo per Jannik ed il cinese tiene ancora a 15 la battuta.

1-1: Anche Jannik a 15

Bu 1-0: Inizio solido per il cinese che tiene a 15 la battuta Primo Set: Sinner 6-3 Sinner 6-3: GAME 1ST SET! Jannik va sotto 15-30, Bu va lungo con il dritto e sul 30-30 Sinner chiude la frazione.

Jannik va sotto 15-30, Bu va lungo con il dritto e sul 30-30 Sinner chiude la frazione. Sinner 5-3 : Bu annulla due set-point e ai vantaggi riesce a restare in partita

: Bu annulla due set-point e ai vantaggi riesce a restare in partita Sinner 5-2 : Capolavoro Jannik sul primo 15 con rovescio lungo linea in allungo dopo uno scambio dove Bu ha spinto a tutto braccio, game tenuto a 0 dall'azzurro per confermare il break

: Capolavoro Jannik sul primo 15 con rovescio lungo linea in allungo dopo uno scambio dove Bu ha spinto a tutto braccio, game tenuto a 0 dall'azzurro per confermare il break Sinner 4-2: BREAK! Bu paga lo sforzo del game precedente trovandosi sotto 0-40, il cinese salva la prima ma stecca alla seconda per il break azzurro.

Bu paga lo sforzo del game precedente trovandosi sotto 0-40, il cinese salva la prima ma stecca alla seconda per il break azzurro. Sinner 3-2 : Primo momento di difficoltà per Jannik che si trova sotto 15-40, annulla la prima palla break con un super rovescio lungo linea e anche la seconda su errore millimetrico di Bu. Ai vantaggi Sinner sbaglia la palla corta offrendo la terza palla break al cinese che spara in rovecio in rete, alla fine l'azzurro ha la meglio ai vantaggi dopo un game durato 10 minuti.

: Primo momento di difficoltà per Jannik che si trova sotto 15-40, annulla la prima palla break con un super rovescio lungo linea e anche la seconda su errore millimetrico di Bu. Ai vantaggi Sinner sbaglia la palla corta offrendo la terza palla break al cinese che spara in rovecio in rete, alla fine l'azzurro ha la meglio ai vantaggi dopo un game durato 10 minuti. 2-2: Nessun patema per Bu che tiene a 15 la battuta

Nessun patema per Bu che tiene a 15 la battuta Sinner 2-1: Sul 30-30 Sinner piazza un bellissimo dritto in cross per poi chiudere con l'ace

Sul 30-30 Sinner piazza un bellissimo dritto in cross per poi chiudere con l'ace 1-1 : Jannik si procura due palle break sul 15-40 però commette tre errori consecutivi (due con il rovescio) e ai vantaggi Bu ne esce vincente

: Jannik si procura due palle break sul 15-40 però commette tre errori consecutivi (due con il rovescio) e ai vantaggi Bu ne esce vincente Sinner 1-0: Buon avvio di Jannik che comincia al servizio tenendolo a 0.

Sinner-Bu: diretta tv e streaming La sfida tra Sinner e Bu, valida per la semifinale del torneo Atp 500 di Pechino, è in programma martedì 01 ottobre non prima delle ore 13:00 italiane. Sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 oltre alla piattaforma Now e l'app SkyGo.

