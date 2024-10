Alcaraz è troppo forte, Medvedev ko a Pechino: Carlos aspetta Sinner o Bu in finale

Carlos Alcaraz vola in finale a Pechino: lo spagnolo, infatti, ha battuto il russo Daniil Medvedev in due set (in un'ora e 26 minuti) nella prima semifinale del "China Open", torneo Atp 500 dotato di un montepremi complessivo pari a 3.720.165 dollari in scena sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center della capitale cinese (combined con un Wta 1000). Il numero tre del mondo si è aggiudicato la sfida contro il n° 5 in due set: 7-5, 6-3 il punteggio finale che ha spalancato le porte verso la finalissima del prestigioso torneo orientale. Non è stata comunque una partita facile per il fuoriclasse iberico che prima di ottenere il successo si è visto annullare anche tre match point dal campione russo. Il trionfatore di Roland Garros e Wimbledon ora aspetta il vincente della sfida tra Jannik Sinner e il cinese Yunchaokete Bu.