Sinner-Alcaraz, finale Pechino: orario, diretta e dove vedere il tennis in tv

Jannik Sinner affronta Carlos Alcaraz in finale al " China Open ", torneo Atp 500 dotato di un montepremi complessivo pari a 3.891.650 dollari in scena sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino . L'azzurro, numero 1 del mondo, ha raggiunto l'ultimo atto battendo in due set il 22enne cinese Yunchaokete Bu con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-3). Alcaraz, numero 3 del mondo e secondo favorito del seeding, nell'altra semifinale ha sconfitto il russo Daniil Medvedev col punteggio di 7-5 6-3. "Ci conosciamo bene, ci prepareremo e poi vedremo, spero sia un bel match per entrambi, naturalmente spero di vincerlo io", ha dichiarato in conferenza stampa Sinner, impegnato nella sua 21esima finale in carriera, la settima del 2024. Fino ad ora l'azzurro ne ha vinte 16, con sei successi sugli altrettanti atti conclusivi giocati quest'anno.

Dove vedere Sinner-Alcaraz: diretta tv e streaming

La finale tra Sinner e Alcaraz a Pechino è in programma mercoledì 2 ottobre alle ore 11 sul Capital Group Diamond Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky. La diretta streaming sarà disponibile su NOW e Sky Go.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Nei nove precedenti fra Sinner e Alcaraz è in leggero vantaggio lo spagnolo: cinque vittorie per lui, quattro per Sinner. In questa annata ha vinto due volte Alcaraz: nella semifinale del Roland Garros al quinto set e nella semifinale di Indian Wells al terzo.