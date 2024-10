Sinner, testa e cuore non bastano: Alcaraz gli sfila la corona di Pechino

6-6: Sinner vince il game ai vantaggi, si va al tie break.

6-5 Alcaraz: lo spagnolo tiene il servizio e torna avanti. Ora Sinner batte per andare al tie break.

5-5: Sotto 0-15, l'altoatesino va avanti 30-15 ma poi tira sulla rete. Una prima vincente e dritto lunghissimo dell'avversario gli permettono di pareggiare i conti.

BREAK SINNER, 5-4 Alcaraz: Sinner non molla un centimetro e da 30-15 per l'avversario alza il ritmo e riceve con i piedi dentro al campo conquistando il break perso al quarto game e servendo per ristabilire l'equilibrio.

5-3 Alcaraz: Il 23enne di San Candido non trema, risale la china e si concede un'altra chance per tenere vivo il set.

5-2 Alcaraz: Servizio a zero per Alcaraz che, complice anche un dritto in corridorio di Sinner, riceverà ora per portarsi a casa il primo set.

4-2 Alcaraz: Ancora qualche problema sulla prima di servizio per l'azzurro che, però, riesce ad accorciare.

4-1 Alcaraz: Il numero due al mondo tiene il servizio. Sul 30-15 brutto errore di Sinner che spara fuori di rovescio. Alcaraz, dopo aver commesso anche lui un doppio fallo sul 40-15, tiene il break grazie a un rovescio dell'avversario che finisce sulla rete.

BREAK ALCARAZ, 3-1: Prima di servizio "difettosa" per il numero uno al mondo che sul 15 pari commette anche il primo doppio fallo della partita. L'iberico va avanti 40-30 e alla prima occasione conquista il break.

2-1 Alcaraz: Sinner riceve bene e si concede una palla break, annullata dall'avversario con la seconda di servizio. Poi il murciano va avanti con uno splendido passante di rovescio e chiude il terzo game con un dritto in avanzamento.

1-1: Partenza choc per Jannik che va sotto 0-40, ma poi annulla tre palle break e pareggia i conti.

1-0 Alcaraz: Lo spagnolo tiene il servizio e nonostante due errori di rovescio rimonta da 15-30 e si porta a casa il primo game.

Dove vedere Sinner-Alcaraz: diretta tv e streaming

La finale tra Sinner e Alcaraz a Pechino è in programma mercoledì 2 ottobre alle ore 11 sul Capital Group Diamond Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky. La diretta streaming sarà disponibile su NOW e Sky Go.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Nei nove precedenti fra Sinner e Alcaraz è in leggero vantaggio lo spagnolo: cinque vittorie per lui, quattro per Sinner. In questa annata ha vinto due volte Alcaraz: nella semifinale del Roland Garros al quinto set e nella semifinale di Indian Wells al terzo.