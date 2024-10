Bolelli e Vavassori trionfano anche a Pechino: battuti Heliovaara e Patten

PECHINO (CINA) - Mentre sale l'attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in finale a Pechino (ore 11), l'Italia festeggia l'ennesimo trionfo nel doppio della coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori . I due tennisti azzurri, alla quinta finale stagionale nel circuito, hanno battuto al China Open, Atp 500 da 3.720.165 dollari in corso sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino, il finlandese Heliovaara e il britannico Patten in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 10-5.

La stagione d'oro di Bolelli e Vavassori

Teste di serie numero 1 al via, il 38enne bolognese - ne compirà 39 l'8 ottobre - e il 29enne torinese centrano così il terzo titolo in questo 2024 dopo il successo contro lo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos a Buenos Aires e i tedeschi Krawietz e Pütz ad Halle. Una stagione super per la coppia di tennisti azzurri. Due soli rimpianti: le sconfitte in finale all'Australian Open contro l'indiano Bopanna e il padrone di casa Ebden e al Roland Garros contro il salvadoregno Arévalo e il croato Pavic.

