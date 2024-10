Coco Gauff, il commovente gesto dopo l'infortunio di Naomi Osaka a Pechino

Il match tra Coco Gauff e Naomi Osaka agli ottavi di finale del torneo di Pechino 2024 ha registrato un fuoriprogramma inaspettato. L'ex numero uno al mondo ha dovuto ritirarsi all'inizio del terzo set a causa di un infortunio alla schiena, dopo aver lottato con grande determinazione nei primi due set. La tennista americana, oltre a dimostrare il suo talento sul campo, ha mostrato anche un grande spirito sportivo, aiutando personalmente Osaka a lasciare il campo dimostrando affetto e rispetto reciproco. Quando Osaka si è avvicinata per comunicare a Gauff la sua decisione di ritirarsi a causa dell'infortunio alla schiena, Gauff ha manifestato visibilmente il suo dispiacere.

Coco Gauff, il nobile gesto per Naomi Osaka

Durante il secondo set, perso 6-4, Naomi Osaka aveva tenuto duro, ma il dolore era diventato insostenibile, spingendola a ritirarsi e tornare negli spogliatoi. A quel punto, la tennista americana, colpita dalla situazione, ha sorpreso tutti avvicinandosi alla panchina di Osaka per offrirle aiuto. Il gesto inaspettato ha spiazzato la giapponese, che, incredula, le ha chiesto: "Davvero?". Nonostante il protocollo prevedesse un'intervista post-partita, Gauff ha preferito aiutare l'avversaria portandole i borsoni, prendendo il suo portaracchette e accompagnandola fuori dall'impianto. "Fino al momento del ritiro di Naomi è stata una bella partita. Le auguro di cuore una pronta guarigione. Nessuno vuole vincere una partita come questa, soprattutto se si gioca un set pari. Nel complesso ho fatto del mio meglio. Non è stato il mio miglior tennis", ha detto la Gauff nel post-partita attestando così ancora una volta la sua sensibilità anche a parole.