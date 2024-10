Fognini vince il derby con Darderi a Shanghai, Sonego fuori al primo turno

SHANGHAI (CINA) - Va a Fabio Fognini il derby azzurro di primo turno al "Rolex Shanghai Masters", penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium della metropoli sulla costa centrale della Cina. Il 37enne ligure, numero 80 del mondo e che a Shanghai vanta come miglior risultato i quarti nel 2019, ha avuto la meglio per 6-4, 6-7 (5-7), 6-4 dopo due ore e 21 minuti su Luciano Darderi , numero 42 Atp, che lo aveva ha battuto quest'anno ai quarti al Challenger di Perugia. Prossimo rivale di Fognini lo statunitense Tommy Paul , 11ª testa di serie e bye al primo turno: 1-1 i precedenti, entrambi sulla terra, con l'americano che si è imposto quest'anno al Roland Garros .

Shanghai, Nardi e Sonego ko all’esordio

Esordio amaro per Luca Nardi nel main draw del "Rolex Shanghai Masters". Il 21enne di Pesaro, numero 89 del ranking, è stato battuto per 4-6, 6-1, 6-1, in un'ora e 35 minuti di partita, dal francese Alexandre Muller, numero 74. Disco rosso anche per Lorenzo Sonego al primo turno del prestigioso torneo cinese. Il 29enne tennista torinese, numero 50 del mondo, cede per 7-6 (7-5), 7-6 (10-8) all'ex top ten ora numero 101 Atp Denis Shapovalov, proveniente dalle qualificazioni.

Questi altri risultati dei match del primo turno: Carballes Baena (Spagna) b. Bautista Agut (Spagna) 3-6, 6-3, 6-2; Cazaux (Francia) b. Cilic (Croazia) 6-4, 6-4; Monfils (Francia) b. Dzumhur (Bosnia) 6-4, 6-3; Rinderknech (Francia) b. Opelka (Stati Uniti) 6-4, 7-6 (7-5); Van de Zandschulp (Olanda) b. Carreno Busta (Spagna) 7-6 (7-5), 6-2; Wu (Cina) b. Nagal (India) 6-3, 6-3.