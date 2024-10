Berrettini al 2° turno a Shanghai: batte O’Connell e sulla telecamera scrive...

Berrettini e la frase scritta sulla telecamera a fine partita

A fine partita Berrettini sfoggia a sorpresa la famosa espressione dal dialetto napletano per descrivere il suo successo, scrivendo sulla telecamera: "Mamm do Carmine (Mamma d'o Carmene)". Per il romano è una vittoria importante che lo porta dentro la top 40 nel live ranking: il campione azzurro al 2° turno affronterà Holger Rune (numero 14 al mondo) per quella che sarà la quarta sfida tra i due, la seconda quest'anno dopo Cincinnati.