"Credevo fosse tutto finito, invece...": Sinner amaro su Wada e appello doping

Tornando alla sconfitta a Pechino commenta: "Può succedere. È finita 7-6 al terzo e poteva concludersi in ambo i modi, alla fine ha vinto lui ma io ho avuto le mie chance nel terzo set e lui avrebbe potuto vincere il primo che invece è andato in mio favore. Nel secondo ho avuto altre occasioni, delle palle break sul 4-3 che non sono riuscito a sfruttare e anche sul 5-4. Nel terzo ero avanti 3-0 nel tiebreak e lui ha recuperato grazie a dei colpi formidabili. È stato un gran match, è così". Per il 23enne di San Candido sarà la seconda partecipazione allo Shanghai Masters, penultimo Masters 1000 della stagione: "Sono contento di essere tornato qui - ammette -, questo è un torneo davvero speciale. Ho appena terminato la mia prima sessione di allenamento. Mi sento bene, ho recuperato. Non ho fatto nulla di particolare se non presenziare insieme a Carlos a un evento della Nike che è stata anche una bella occasione per incontrare un po' di tifosi. Ho cercato di riposare un po', sono stato in palestra e come detto oggi ho sostenuto il mio primo allenamento. Speriamo di farci trovare pronti per il match di domani".

In questa grande annata Sinner ha conquistato la vetta della classifica mondiale vincendo i suoi primi due Slam: a gennaio l'Australian Open e a settembre lo US Open, mettendoci in mezzo la semifinale al Roland Garros. A impreziosire il suo 2024 i trionfi anche a Cincinnati, Halle, Miami e Rotterdam. Da perfezionista qual è, Jannik vede però ancora ampi margini di miglioramento: "Ci sono aspetti del mio gioco su cui devo lavorare nei prossimi giorni e durante la off season e mi allenerò per riuscirci". Tracciando un bilancio della stagione che sta per concludersi commenta: "Sento di aver fatto grandi passi avanti ma che non mi ha cambiato come persona, continuo a circondarmi di ottime persone che ogni giorno mi sostengono e questo significa moltissimo per me. Mi sento in ottima posizione e il prossimo anno, se dovessi ricevere la stessa domanda, spero di poter rispondere ancora così".