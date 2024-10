Fognini ko nel secondo turno a Shanghai: Paul vince in due set

Il tabellone degli azzurri a Shanghai

La sconfitta di Fognini non elimina definitivamente l'Italia dal tabellone del "Rolex Shanghai Masters", che potrà contare ancora su cinque tennisti azzurri - Bellucci,Berrettini,Cobolli,Musetti e Sinner - che scenderanno in campo domani. Queste le sfide: Bellucci-Zverev, Berrettini-Rune, Cobolli-Wawrinka, Musetti-Goffin e l'ultima, ma non per ordine d'importanza, che vedrà il n.1 del ranking ATP Sinner impegnato contro il giapponese Taro Daniel.