Sinner-Daniel: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Dopo la delusione arrivata nella sconfitta in finale contro Alcaraz nell'Atp 500 di Pechino , Jannik Sinner torna in campo e fa il suo esordio nello Shangai Masters , facente parte del circuito ATP Tour Masters 1000 . L'azzurro approda di diritto ai 32esimi di finale dove se la vedrà col giapponese Taro Daniel , attuale numero 93 del ranking mondiale, che ha eliminato al primo turno il russo Gerasimov in tre set col punteggio di 6-7, 6-3, 6-4. In caso di passaggio del turno, Sinner affronterà l'argentino Etcheverry che ha avuto la meglio sull'olandese Van De Zandschulp.

Sinner-Daniel: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Daniel, valida per i 32esimi di finale dello Shangai Masters, si disputerà nella notte tra venerdì e sabato verso le 04:00 ora italiana. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma anche in streaming per gli abbonati Sky sulla piattaforma SkyGo e Now Tv.

Sinner-Daniel, i precedenti

C'è un solo precedente tra Jannik Sinner e Taro Daniel, che risale al terzo turno degli Australian Open del 2022. In quell'occasione, l'altoatesino si impose in quattro set con il punteggio di 3-1, dimostrando una superiorità tecnica e fisica sul giapponese.