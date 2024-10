Sinner sul velluto a Shanghai: Daniel ko, ecco chi affronta ora

SHANGHAI (Cina) - Debutto in scioltezza per Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 al mondo ha archiviato il giapponese Taro Daniel (numero 93 al mondo) con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 17 minuti.

Primo set impeccabile per Jannik che concede solo 2 punti nei suoi turni di battuta chiudendo 6-1 in 22', nella seconda frazione il giapponese è stoico nel salvare molteplici palle break evitando, almeno, un altro duro parziale. L'azzurro conosce già il nome del suo avversario ovvero l'argentino Tomas Martin Etcheverry (numero 37 al mondo) che ha avuto la meglio sull'olandese Van De Zandschulp.