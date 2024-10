Sinner, il nuovo team e il coraggio di cambiare: "Ci vuole tempo ma non vedo l'ora"

SHANGHAI (Cina) - Dopo la spettacolare finale nell'Atp 500 di Pechino persa contro l'amico-rivale Carlos Alcaraz, Jannik Sinner riparte dal Masters 1000 di Shanghai dove riesce a superare il terzo turno senza troppi patemi. Per il numero uno del mondo successo in scioltezza contro Taro Daniel che vale il pass per la sfida all'argentino Tomas Martin Etcheverry. Un match che anticipa quanto vedremo anche in Coppa Davis tra Italia e Argentina e che l'altoatesino preparerà anche con l'ausilio dei nuovi componenti del suo team, inseriti dopo quanto accaduto con il caso Clostebol. Queste le parole di Jannik al termine del match che ha sancito il 40° successo sul duro e il 60° complessivo in stagione. Con questa vittoria Sinner è diventato anche il primo giocatore nato negli anni 2000, il primo rappresentante della Generazione Z, a vantare 250 vittorie Atp in carriera.